Dit zijn de voedingsmiddelen die je volgens een cardioloog moet vermijden bij het ontbijt (ze verhogen het cholesterol)

Een gezond ontbijt is essentieel voor een goede start van de dag, vooral als je je cholesterolgehalte in de gaten wilt houden. Cardiologen waarschuwen vaak voor bepaalde voedingsmiddelen die je beter kunt vermijden, omdat ze hetslechte cholesterol (LDL) verhogen. Dit kan op lange termijn leiden tot hart- en vaatziekten . Maar welke producten moet je nu precies vermijden?Wat verhoogt je cholesterol?Volgens cardioloog Elizabeth Klodas zijn verzadigde vetten de grootste boosdoeners. Deze vetten verhogen het LDL-cholesterol in je bloed, wat kan leiden tot verstoppingen in de bloedvaten en uiteindelijk hartproblemen. Helaas bevatten veel populaire ontbijtproducten juist deze ongezonde vetten.