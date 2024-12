Stijging abortussen als gevolg van hormonofobie

Er zijn de laatste twee jaar flink meer abortussen uitgevoerd dan in veertig jaar tijd. Tegelijkertijd daalt het gebruik van de pil . Rutgers' onderzoek toont aan dat veel vrouwen de kans dat ze zwanger raken onderschatten.

Patty van der Heijden, gynaecoloog in het Anna Ziekenhuis, zegt dat jonge vrouwen steeds meer moeite hebben met de pil en het spiraaltje. Ze gebruiken condooms of gebruiken natuurlijke anticonceptiemethoden, zoals een app waarmee ze bijhouden wanneer ze vruchtbaar zijn – een onbetrouwbare manier om een zwangerschap te voorkomen.

Abortusarts Raïna Brethouwer ziet bijna wekelijks de gevolgen, zegt ze tegen De Volkskrant. Vrouwen die stomverbaasd zijn dat ze zwanger zijn: ‘Terwijl de app had aangegeven: je bent vandaag niet vruchtbaar.’

Vorig jaar werden meer dan 39.000 zwangerschappen onderbroken , het hoogste aantal sinds abortus in 1984 legaal werd. Dat is 27 procent meer dan in 2021.