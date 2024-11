Tegen de tijd dat je klaar bent met dit artikel, heb je mogelijk alweer een wind gelaten.

Tegen de tijd dat je klaar bent met het lezen van dit artikel, heb je mogelijk zonder het te merken alweer een wind gelaten. De gemiddelde persoon laat meer dan 20 keer per dag lucht gas ontsnappen uit zijn/haar darmen

99% trekt geen aandacht. Ze zijn niet luidruchtig. Ze stinken niet.

Maar dan is er nog die andere 1%. De echte scheten

Waarom ruikt sommige winderigheid zo slecht? En zijn stinkende toeten een teken dat er diep in je binnenste iets aan het broeien is? Voor antwoorden wenden we ons tot gastro-enteroloog Christine Lee, MD





Wat veroorzaakt winden?

Winden ontstaan door de gassen die vrijkomen tijdens de spijsvertering of door ingeslikte lucht. Wat je eet en hoe je lichaam dit verwerkt, speelt een grote rol in hoe veel en hoe sterk een scheet ruikt. Bepaalde voedingsmiddelen, zoals bonen en koolsoorten, staan bekend om hun gasopwekkende eigenschappen. Dit komt door de moeilijk verteerbare koolhydraten die ze bevatten, waardoor fermentatie in de darmen optreedt. Dit proces kan leiden tot de productie van gassen zoals waterstof, kooldioxide en methaan.

Waarom stinken sommige winden?

De geur van een scheet wordt vooral bepaald door zwavel. Voedingsmiddelen die veel zwavel bevatten, zoals eieren, vlees, uien en broccoli, kunnen ervoor zorgen dat je scheten naar rotte eieren ruiken. Dit komt door het gas waterstofsulfide, dat vrijkomt bij de afbraak van deze zwavelrijke voedingsmiddelen.

Welke voedingsmiddelen veroorzaken stinkende winden?

Bonen: Deze worden vaak geassocieerd met gasvorming vanwege hun hoge gehalte aan moeilijk verteerbare koolhydraten.

Koolsoorten: Broccoli, spruitjes en bloemkool bevatten veel zwavel en kunnen zorgen voor een sterke geur.

Zuivelproducten: Als je lactose-intolerant bent, kan het eten van melk, kaas of yoghurt leiden tot winderigheid en sterke geuren.

Vlees en eieren: Deze eiwitrijke voedingsmiddelen bevatten zwavelhoudende aminozuren, die de geur van scheten kunnen versterken.

Wat zegt het over je gezondheid?

Soms kan winderigheid iets zeggen over je gezondheid. Als je vaak last hebt van stinkende scheten en dit gepaard gaat met andere klachten zoals buikpijn, diarree of obstipatie, dan kan er meer aan de hand zijn. Aandoeningen zoals het prikkelbare darm syndroom (PDS), lactose-intolerantie of zelfs infecties kunnen de boosdoener zijn. In zeldzame gevallen kunnen stinkende scheten wijzen op een ernstigere aandoening, zoals een darminfectie of zelfs darmkanker.

Hoe kun je winden verminderen?

Gelukkig zijn er manieren om de geur binnen de perken te houden. Hier zijn enkele tips:

Pas je dieet aan: Vermijd of beperk voedingsmiddelen die je winderigheid en geur verergeren, zoals bonen en koolsoorten.

Beweeg meer: Regelmatige lichaamsbeweging kan de spijsvertering verbeteren en gasvorming verminderen.