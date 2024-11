DE BILT (ANP) - Het KNMI waarschuwt zondagochtend voor plaatselijk dichte mist in Limburg. Voor de provincie is daarom code geel afgegeven. Plaatselijk is het zicht minder dan 200 meter, vooral het verkeer kan last hebben van de mist, meldt de weerdienst. Naar verwachting lost de mist op in de tweede helft van de ochtend.