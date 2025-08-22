ECONOMIE
Van der Poel slaat toe in derde etappe van de Renewi Tour

door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 17:23
GERAARDSBERGEN (ANP) - Mathieu van der Poel heeft de derde etappe gewonnen van de Renewi Tour, de vijfdaagse etappekoers door Nederland en België. De Nederlandse toprenner kwam in een heuvelachtige rit over 182 kilometer als eerste aan op de Vesten van Geraardsbergen. Hij klopte in de eindsprint zijn Belgische medevluchters Arnaud De Lie en Tim Wellens.
De Lie nam de leiderstrui over van Olav Kooij, die donderdag de tweede etappe op zijn naam schreef. Van der Poel won de Renewi Tour al eens in 2020, toen de wielerronde nog de Binck Bank Tour heette. Het is zijn eerste wielerkoers na een in de Tour de France opgelopen longontsteking.
