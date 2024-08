Wat gezonde 'light' frisdrank met je gezondheid doet op de lange termijn

Je denkt dat je slim bent door zero-frisdrank of 'light' te drinken. Vergeet het maar. Het helpt vermoedelijk zelfs niet voor je gewicht. Volgens recente onderzoeken kunnen light frisdranken, ondanks hun suikervrije samenstelling, op lange termijn toch negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid. Hoewel ze worden gepromoot als een gezonder alternatief, blijken deze dranken geassocieerd te zijn met een verhoogd risico op metabole aandoeningen, tanderosie en mogelijke verstoringen van de darmflora.

Metabole gezondheid

Regelmatige consumptie van zero frisdranken wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten, zelfs na correctie voor andere voedings- en leefstijlfactoren.

Hoewel de precieze mechanismen nog niet volledig begrepen zijn, suggereren sommige studies dat kunstmatige zoetstoffen de bloedsuikerregulatie kunnen verstoren en de eetlust kunnen verhogen.

Dit kan leiden tot overeten en op lange termijn metabole problemen veroorzaken, ondanks het ontbreken van calorieën in deze dranken

Gewicht

Ondanks de associatie met gewichtsverlies, is het bewijs over de effecten van zero frisdranken op gewichtsbeheer gemengd. Sommige studies suggereren een lichte gewichtsafname bij gebruik van kunstmatige zoetstoffen, terwijl andere een verhoogd risico op obesitas en een hogere BMI rapporteren bij regelmatige consumenten.

Dit paradoxale effect kan worden verklaard doordat kunstmatige zoetstoffen de hersenen mogelijk misleiden, waardoor het lichaam denkt dat het suiker binnenkrijgt en daardoor meer honger krijgt. Uit de Belgische voedselconsumptiepeiling blijkt dat mensen met obesitas gemiddeld meer light frisdrank consumeren dan mensen met een normaal gewicht, maar dit verband impliceert niet noodzakelijk causaliteit.

Kanker

In 2023 classificeerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aspartaam, een veelgebruikte zoetstof in light frisdranken, als "mogelijk kankerverwekkend voor mensen".

Hoewel er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is om een definitief verband te leggen tussen aspartaam en kanker , wordt voorzichtigheid geadviseerd bij de consumptie van grote hoeveelheden.

Het is belangrijk op te merken dat deze classificatie gebaseerd is op beperkt bewijs en dat verder onderzoek nodig is om de langetermijneffecten van aspartaam en andere kunstmatige zoetstoffen op de gezondheid volledig te begrijpen.

Tand- en darmgezondheid

Light frisdranken bevatten zuren zoals fosforzuur en citroenzuur die tanderosie kunnen veroorzaken, zelfs zonder de aanwezigheid van suiker. Dit proces, waarbij het tandglazuur oplost door zuren, kan leiden tot tandgevoeligheid en -bederf op lange termijn.

Daarnaast suggereren recente studies dat kunstmatige zoetstoffen de darmflora kunnen verstoren, wat kan resulteren in spijsverteringsproblemen zoals een opgeblazen gevoel, constipatie en diarree.

Deze verstoringen kunnen ook invloed hebben op het immuunsysteem en de algehele gezondheid van de darmen, wat benadrukt dat de effecten van light frisdranken verder reiken dan alleen calorieën en suikerinname.