Flossen is belangrijk voor een gezond gebit, maar er zijn weinig mensen die het voor hun lol doen. En je moet er ook handigheid in hebben.Is de waterflosser net zo goed als gewoon flossen? Volgens tandartsen en mondhygiënisten zijn zowel waterflossers als traditioneel flosdraad effectieve methoden om de ruimtes tussen tanden te reinigen, maar elk heeft zijn eigen voor- en nadelen. Waterflossers zijn gemakkelijker in gebruik en kunnen beter zijn voor mensen met beugels of gevoelig tandvlees, terwijl flosdraad goedkoper is en beter werkt bij dicht op elkaar staande tanden. De keuze hangt af van persoonlijke voorkeur en specifieke mondgezondheidsbehoeften.

Waterflossers bieden verschillende voordelen ten opzichte van traditioneel flosdraad. Ze zijn eenvoudig in gebruik en kunnen comfortabeler zijn voor mensen met gevoelig tandvlees of beugels.De pulserende waterstraal, die tot wel 1200 pulsen per minuut kan geven, is effectief in het verwijderen van tandplak en voedselresten op moeilijk bereikbare plaatsen. Bovendien hebben veel modellen instelbare drukstanden, waardoor ze geschikt zijn voor verschillende gebruikersbehoeften. Uit onderzoek blijkt dat waterflossers de groei van de biofilm beter kunnen verstoren dan handmatig tandenpoetsen en flossen met draad.

Hoewel waterflossers vele voordelen bieden, hebben ze ook enkele nadelen. Ze zijn over het algemeen duurder in aanschaf dan traditioneel flosdraad en vereisen elektriciteit of batterijen om te functioneren. Daarnaast is regelmatig onderhoud nodig om kalkaanslag en bacteriegroei in het reservoir te voorkomen. Bij onjuist gebruik kan de waterstraal etensresten dieper in het tandvlees duwen, wat potentieel schadelijk kan zijn. Voor mensen met zeer dicht op elkaar staande tanden kan een waterflosser minder effectief zijn, omdat het water niet altijd goed tussen de tanden kan komen.

Traditioneel flosdraad biedt enkele belangrijke voordelen ten opzichte van waterflossers. Het is zeer effectief in het verwijderen van tandplak en voedselresten tussen nauw op elkaar staande tanden, waar waterflossers soms moeite mee hebben. Flosdraad is bovendien aanzienlijk goedkoper dan waterflossers, vereist geen elektriciteit of batterijen, en is gemakkelijk mee te nemen op reis.Voor mensen met een beperkt budget of degenen die vaak onderweg zijn, kan flosdraad dus een praktischere oplossing zijn voor dagelijkse mondverzorging.

Het gebruik van flosdraad vereist een goede techniek en kan lastig zijn voor sommige mensen, vooral degenen met beperkte handvaardigheid of orthodontische apparatuur. Voor mensen met gevoelig tandvlees kan het oncomfortabel of zelfs pijnlijk zijn.Bovendien blijkt uit onderzoek dat flosdraad minder effectief is in het verstoren van de biofilm dan waterflossers. Tandarts Martijn Lambert van UZ Gent benadrukt dat flosdraad vooral geschikt is voor mensen met dicht op elkaar staande tanden, maar minder effectief is bij grotere ruimtes tussen de tanden.