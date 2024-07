Topman Delta Air Lines biedt excuses aan voor vluchtannuleringen

ATLANTA (ANP/BLOOMBERG) - De topman van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines heeft zijn excuses aangeboden voor het annuleren van duizenden vluchten tijdens het drukste reisweekend van de zomer. De in Atlanta gevestigde luchtvaartmaatschappij zag veel van haar systemen uitvallen door de wereldwijde computerstoring op vrijdag.

"Ik wil mijn excuses aanbieden aan iedereen die door deze gebeurtenissen is getroffen", zei topman Ed Bastian in een verklaring. "We begrijpen hoe moeilijk het kan zijn als uw reizen worden verstoord." De topman gaf de schuld aan het "aanzienlijke aantal" bedrijfsprocessen die afhankelijk zijn van het Windows-besturingssysteem van Microsoft.

Volgens luchtvaartdatabedrijf Cirium werd Delta van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen het zwaarst getroffen door de storing in Windows-systemen. Die storing werd veroorzaakt door een fout in een automatische update van cyberbeveiligingsbedrijf CrowdStrike voor deze systemen.