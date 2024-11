Welk graan bevat de minste calorieën?

Het maakt meer uit dan je denkt van welke graan iets wat je eet, is gemaakt. Brood, rijst en pasta zijn basisvoedingsmiddelen en leveren belangrijke voedingsstoffen. Maar als het om calorieën gaat, vragen veel mensen zich af welk graan de beste keuze is.

Bild maakte een makkelijke tabel:

Je ziet dat er heel grote verschillen zijn tussen verschillende soorten graan.

En dan is er die andere vraag: welke graansoort is het gezondst.

1. Haver: rijk aan vezels, vooral bèta-glucaan, dat het cholesterolgehalte kan verlagen. Het bevat veel ijzer, magnesium en B-vitamines.

2. Quinoa: technisch gezien een pseudograan, maar vaak opgenomen in de graancategorie. Quinoa is een complete eiwitbron met alle negen essentiële aminozuren en is glutenvrij. Daarnaast bevat het veel magnesium, ijzer en vezels.

3. Gerst: Bevat oplosbare vezels, die de spijsvertering bevorderen en de bloedsuikerspiegel reguleren. Gerst is ook rijk aan antioxidanten en vitamines.

4. Gierst: een glutenvrije optie rijk aan ijzer, magnesium en B-vitamines. Het heeft een lage glycemische index en is licht verteerbaar.

5. Volkoren: Bevat veel vezels, B-vitamines en mineralen zoals zink en magnesium. Volkorenproducten zijn over het algemeen goed voor de gezondheid van het hart en de spijsvertering.

6. Boekweit: Ook een pseudograan dat veel antioxidanten en vezels bevat. Het is glutenvrij en heeft een lage glycemische index, waardoor het ideaal is voor diabetici.

7. Rogge: heeft potentieel positieve effecten op de gezondheid van het hart. Rogge is ook voedzamer dan andere granen en kan helpen de bloedsuikerspiegel te reguleren.