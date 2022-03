Nicotinezakjes populair onder kinderen: ‘Opstapje richting roken en verslaving’

Het Trimbos-instituut ziet een nieuwe trend onder jongeren: zakjes gevuld met kruiden of poeder en nicotine, die ze tussen de voortanden en bovenlip stoppen. Zo neemt het lichaam razendsnel de nicotine op.

Volgens arts Esther Croes van het Trimbos-instituut worden de zakjes, die doen denken aan het Zweedse snus, zelfs al in groep 8 gebruikt. Maar het is niet hetzelfde. "Daar zit echt tabak in. Dit zijn zakjes nicotine: er zit een poeder in waar de nicotine overheen gesproeid is. Het is illegaal als er meer dan 0,035 milligram nicotine inzit." Dit is een zorgelijke ontwikkeling, vindt ze. "Het is een opstapje richting een nicotineverslaving en roken."

Teamcoach jongerenwerk Jerrol Lashley van Stichting Netwerk Hoorn weet er alles van. "We zien illegale nicotinezakjes, die in straattaal wel snus worden genoemd, bij jongeren en zelfs bij basisschoolleerlingen. We merken een stijging in het gebruik: de leeftijd gaat omlaag en op social media wordt gedeald." Volgens Lashley gaat het voornamelijk om illegale handel. "Die kan je niet in de winkel halen, er zit meer nicotine in dan wat mag en daarom gaat het via social media."

De nicotinezakjes zijn bepaald niet onschuldig. Kinderen krijgen allerhande lichamelijke problemen. "Hartkloppingen, hoge bloeddruk en je maagdarmstelsel gaat sneller werken", vertelt Croes van het Trimbos-instituut. Verslaving ligt op de loer. "We vinden elk product met nicotine voor kinderen ongeschikt."