Waarom je beter geen schoenen kunt dragen binnenshuis

In Nederland houden we vaak de schoenen aan in huis. Maar in de meeste landen is het normaal je schoenen uit te doen bij binnenkomst. Dat is ook wel zo logisch, en niet alleen omdat je misschien net in een hondendrol gestapt bent.

De zool van je schoen zit vol met vuil. Dit neem je mee naar binnen en blijft overal achter in huis als je rondmarcheert. Bedenk eens waar je allemaal bent geweest... Niet fris. We nemen gemiddeld 420.000 bacteriën met onze schoenen mee het huis in, waar ook ziekmakende bacteriën, zoals E.coli bij kunnen zitten, volgens een wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Arizona.

Je voeten vinden het niet prettig om de hele dag opgesloten te zitten in het schoeisel. Het is gezonder om de huid van je voeten en tenen wat meer frisse lucht te gunnen. Daarnaast is het ook beter voor je houding en balans om op je sokken of pantoffels te lopen.

Ook is al dat geslenter een lijdensweg voor je mooie houten of laminaatvloer. Niet alleen hoge hakken, maar vrijwel alle schoenzolen laten krassen achter. Steentjes zitten vast in het profiel van de zool en veroorzaken ongemerkt schade.