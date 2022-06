Vegan versus vlees: eeneiige tweeling onderzocht 3 maanden het verschil

Fitnessexperts Ross en Hugo Turner leefden drie maanden lang met verschillende diëten. De ene tweeling was strikt veganistisch, de ander at vlees en vis. Na drie maanden merkten ze duidelijke verschillen en veel veranderingen.

In veel opzichte ging het beter met Hugo, die geen vlees at dan met Ross, die dat wel deed.

"We willen vooroordelen en persoonlijke meningen uit het experiment halen en het op genetisch niveau bezien. Wij kunnen dat, omdat we een tweeling zijn en genetisch identiek", vertelde Ross aan Business Insider.

Gedurende die 12 weken gingen de tweeling vijf tot zes keer per week naar de sportschool om te sporten. Ze volgden een programma ontwikkeld door Ross, die personal trainer is. Ze verbruikten ook bijna hetzelfde aantal calorieën.

Hugo verloor relatief veel vet en kreeg meer spieren. Nog opvallender was zijn energieniveau. Hugo zei dat hij zich tijdens zijn fitnessoefeningen aanzienlijk alerter voelde dan daarvoor. "Tijdens het veganistische dieet was mijn mentale focus veel beter, had ik geen energiedips halverwege de middag en voelde ik me een beetje alerter", vertelde hij aan Insider.

Er was echter één negatief en behoorlijk ingrijpend effect: op zijn libido. "Ik ben het kwijt - ik weet echt niet wat er is gebeurd", zei hij, eraan toevoegend dat deze ervaring niet noodzakelijkerwijs voor iedereen geldt die veganist wordt.