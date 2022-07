Het gevaar van lookism: ‘Minder mooie mensen worden steeds vaker gediscrimineerd’

Het gaat om de binnenkant, je fijne karakter, je gevoel voor humor? Vergeet het maar, het draait meer en meer om de buitenkant dus of je een beetje mooi bent. De voordelen voor knappe mensen zijn eindeloos.

“Maak je geen illusies," zegt sociologe Giselinde Kuipers tegen HLN. "De afgelopen honderd jaar is uiterlijke schoonheid in onze maatschappij alleen maar belangrijker geworden. Terwijl het vroeger nog een streefdoel was voor een beperkte groep, vooral de jonge vrouwen uit de hogere klasse, is dat mooi-zijn nu iets wat veel breder wordt nagestreefd. Ook van ­oudere mensen wordt verwacht dat ze er hun hele leven jong en gezond uit blijven zien.”

Slonzig

“Ik merk het bij mijn eigen ­studenten”, vervolgt Kuipers. “Die zijn vaak onberispelijk gestileerd, ook de jongens, als om door een ringetje te halen. Heel anders dan toen ik in de jaren tachtig studeerde en we er met z’n allen slonzig uitzagen. (lacht) Komt nog bij dat de mogelijkheden om je schoonheid te boosten, tegenwoordig een stuk groter zijn geworden. Een gave huid, een perfect gebit, hippe kledij, een onberispelijk kapsel: ze zijn te koop. Je uiterlijk als project, zeg maar. Investeer je er niet in, dan kan je ook nog eens een schuldgevoel aangepraat worden. Best meedogenloos, hoor, dat actuele schoonheidsregime.”

Meer macht

En een mooi uiterlijk levert ook wat op. "Recent onderzoek heeft alleszins aangetoond dat wie als minder aantrekkelijk wordt beschouwd, in verschillende domeinen vaker te maken krijgt met uitsluiting en discriminatie, minder macht en invloed ervaart en moeilijker toegang heeft tot de dingen die iedereen graag wil: een goede baan, leuke vrienden, een rendabel netwerk … ‘Lookism’ heet dat dus officieel."

Kuipers somt de voordelen van een knap uiterlijk op. “Je zoektocht naar een partner wordt makkelijker. Hoe knapper je bent, hoe groter de keuze. Dat is helaas nog altijd de bittere realiteit. Maar je zal ook sneller uitgenodigd en geselecteerd worden voor een job, en hebt later ook nog eens meer kans op een loonsverhoging. Bovendien krijg je sowieso meer zelfvertrouwen, als je eraan gewend bent dat het complimenten regent telkens als je ergens binnenstapt. Een van de grimmigste onderzoeken toont zelfs aan dat sommige ouders aardiger zijn voor hun knappe kinderen, met alle gevolgen van dien. De voordelen van schoonheid gaan alleszins vér voorbij een leukere partner krijgen.”

Esthetisch kapitaal

De toekomst ziet er niet rooskleurig uit voor de minder mooie medemens. “Eerlijk? Ik denk dat ons esthetisch kapitaal nóg belangrijker wordt”, aldus Giselinde Kuipers. “Het belang van de influencers, als nieuwe vertegenwoordigers van de schoonheidsindustrie, is daarbij groot. Hun boodschap ‘Doe maar hard je best, dan word je zo mooi en bijzonder als ik’ is erg geïndividualiseerd en krijgt zo nog een grotere impact op onze volgende generatie. Alsof het jouw verantwoordelijkheid is als je niet knap genoeg bent.”