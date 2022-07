Nieuw hongerstillend medicijn is veelbelovend: gemiddeld 24 kilo gewichtsverlies

De farmaceutische industrie zoekt al tientallen jaren naar een veilig en effectief middel tegen obesitas. Logisch, de mensheid is nog nooit zo dik geweest. Een nieuw middel zorgde in trials voor een reductie van gemiddeld 22,5 procent van het lichaamsgewicht.

Veertien procent van de Nederlanders heeft een BMI van meer dan 30, dus wordt obees genoemd. Meer dan een miljoen mensen lijden aan diabetes type 2. In sommige landen, zoals de Verenigde Staten, is dit probleem nog veel groter.

Hongerhormoon

Wanneer het menselijk lichaam energie (calorieën) nodig heeft, komt het hormoon ghreline vrij, waardoor we hongerig worden. Na een maaltijd verandert de hormoonhuishouding, waardoor we geen trek meer hebben.

Tijdens het lijnen, maken deze hormonen het ons extra moeilijk. Er komt meer ghreline vrij en minder verzadigingshormonen. Het nieuwe medicijn pakt dit mechanisme aan.

Medicijnmaker Lilly onderzocht meer dan 2500 mensen met overgewicht uit negen landen. Ze kregen verschillende doses van het middel tirzepatide toegediend. De resultaten waren erg goed.

“Tirzepatide is het eerste medicijn dat meer dan twintig procent gewichtsverlies heeft behaald in een fase 3-studie. Dit geeft ons nog meer vertrouwen in het middel, en de mogelijkheden om mensen met overwicht te helpen”, zegt Jeff Emmick van Lilly.

Geen pretje

Er zijn nog flink wat hordes te nemen. Het onderzoek is nog niet gepubliceerd in een wetenschappelijk vakblad en ook nog niet gecontroleerd (peer-reviewed) door andere onderzoekers.

Ook zijn er flink wat vervelende bijwerkingen, zoals misselijkheid, overgeven, diarree en constipatie beschreven. Maar als alles goed gaat, is het middel binnen een paar jaar op de markt.