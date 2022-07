Antivaxers willen dat bloedbank ‘ongevaccineerd bloed’ aanbiedt, maar dat slaat nergens op

Een aantal antivaxers is een petitie gestart omdat ze ongevaccineerd bloed willen bij een bloedtransfusie. De bloedbank moet daarvoor zorgen, vinden ze. Die legt hen uit dat het vaccin helemaal niet in het bloed zit.

Er zijn al langer ongevaccineerden die een pasje bij zich dragen dat ze geen ongevaccineerd bloed willen, maar dat is niet genoeg, vinden ze. Thierry Baudet is het alvast met hen eens. "Ik zou ook never gevaxed bloed willen”, schrijft hij op Twitter.

Gelukkig hoeft hij zich daar ook helemaal geen zorgen over te maken: het vaccin zit niet in het bloed, legt bloedbank Sanquin uit. "De coronavaccins worden in de spier toegediend, niet in de bloedbaan. De stoffen in het vaccin bewegen snel vanuit de plek van injectie naar de omliggende spiercellen en lymfeklieren. Dat maakt het zeer onwaarschijnlijk, zo niet onmogelijk, dat deze vaccinstoffen in de bloedstroom belanden.”

Met veel geduld voor de antivaxers legt de bloedbank verder uit dat er een piepkleine kans is dat er afgebroken stoffen van het vaccin in het bloed kunnen komen. "In het uiterste geval dat die toch aanwezig zijn, gaat het om zodanig minuscule hoeveelheden dat – als het al een negatief effect zou hebben – de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de bloedontvanger nihil zijn.”