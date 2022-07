Wat is wagenziekte precies en hoe kom je ervan af?

Met een lange reis naar het zuiden voor de boeg kun je maar beter niet te veel last hebben van wagenziekte. Ben jij wel altijd misselijk in de auto of trek je de vele haarspeldbochten in de bergen niet? Dan zijn er manieren om daarvan af te komen.

Wagenziekte valt onder de bewegingsziektes. Kno-arts Raymond van de Berg, van het Maastricht UMC, legt bij NU.nl uit wat het precies is. "De belangrijkste theorie is dat iemand met bewegingsziekte zich zo slecht kan gaan voelen doordat de hersenen de verschillende prikkels vanuit de zintuigen niet goed kunnen verwerken."

"Je evenwichtsorganen en spieren geven een signaal af dat je in beweging bent, maar wanneer de ogen geen beweging waarnemen en niet kunnen zien welke kant de beweging opgaat, ontstaat er verwarring in de hersenen", aldus Van de Berg.

Vooral kinderen hebben last van wagenziekte. Als ze groter worden, verdwijnt de ziekte vaak. Van de Berg: "Je hersenen leren steeds beter inspelen op bewegingen die ze herkennen. Wat ook van invloed kan zijn, is dat je hersenen en evenwichtsorganen minder gevoelig worden naarmate je ouder wordt."

Uitgerust op reis

Word jij al misselijk bij het idee van een smal kringelend bergweggetje, dan heeft Van den Berg een paar tips. "Zorg ervoor dat je goed en uitgerust op reis gaat. Eet niet te veel voor vertrek. Zorg er altijd voor - of je nu in de auto zit, vaart of vliegt - dat je ogen zien waar je heen gaat. Houd de horizon in de gaten. Rijd zo nodig zelf, zodat je van tevoren weet wat er gaat gebeuren. Ga niet achter in een voertuig zitten, en zoek in het vliegtuig een plekje naast het raam, bij de vleugels. Daar heb je de minste last van turbulentie. Afleiding helpt natuurlijk altijd om het beter te verdragen, maar lezen laat je ogen een andere kant op bewegen, en dat helpt niet."

Ook reistabletjes zijn een oplossing. "Omdat je daar suf van wordt en snel van in slaap valt, maar daar kun je natuurlijk niet zelf mee rijden. Wil je niet om de paar uur reistabletjes innemen, gebruik dan speciale pleisters. Die werken een aantal dagen. Het belangrijkste is altijd dat je ziet waar je heen gaat, om je hersenen niet in verwarring te brengen."