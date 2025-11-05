ECONOMIE
Timmermans: heel onwaarschijnlijk dat ik terugkeer in politiek

Samenleving
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 23:28
bijgewerkt om woensdag, 05 november 2025 om 23:32
Het is "heel onwaarschijnlijk" dat Frans Timmermans terugkeert in de politiek. Dat zei de voormalige partijleider van GroenLinks-PvdA in gesprek met journalist Jaïr Ferwerda van RTL Tonight. Hij wil "absoluut niet" als minister aan de slag, mocht GroenLinks-PvdA in het kabinet belanden.
Timmermans stapte op na een tegenvallende verkiezingsuitslag. De uitslag was "niet goed", maar dat betekent niet dat hij met pensioen gaat. Timmermans wil nog een jaar of zeven werken. "Wat ik wil doen weet ik niet, ik kijk wel wat er op mijn pad komt."
Het ging wel "heel vaak over mijn imago", zei Timmermans toen Ferwerda daarnaar vroeg. "Het hield iedereen kennelijk erg bezig." Hij neemt afstand van het idee dat het hem om "eer en glorie" te doen was, dan had hij beter in Brussel kunnen blijven, aldus Timmermans.
Timmermans geeft aan "zijn beste energie" te hebben gegeven voor de fusie tussen GroenLinks en PvdA. De fusie gaat door en daar kan hij "met tevredenheid op terugkijken".
