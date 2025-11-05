10 dingen die je kat echt vervelend vindt

Katten
zijn grillige maar gevoelige huisdieren: wat wij als leuk of onschuldig zien, vinden zij dikwijls enorm vervelend. Hier lees je 10 dingen
die je kat
liever vermijdt, gebaseerd op recente observaties en deskundig advies.
Vieze kattenbak en stress
Katten zijn echte hygiënefanaten. Een onfrisse kattenbak is volgens kattenexperts een van de grootste bronnen van irritatie; dagelijks schoonmaken is echt een must. Dit komt doordat katten gemiddeld de helft van hun wakkere tijd besteden aan zichzelf wassen. Een vuile kattenbak betekent stress
Lawaai en straf
Schreeuwen of harde geluiden maken is funest voor katten. Ze hebben gevoelige oren en worden angstig of gestrest van herrie. Straf – of dat nu fysiek is (water spuiten, dingen gooien) of verbaal – heeft geen enkele zin. Katten begrijpen het niet, en het leidt alleen tot een verstoorde band tussen jou en je dier.
Te veel, te weinig of verkeerd contact
Katten
zijn zelfstandig, maar ook sociaal. Te veel knuffelen, vasthouden als een baby, aaien terwijl ze slapen of focus op hun buik kan hen overprikkelen. Maar negeer je ze juist als ze aandacht willen, dan voelen ze zich gekwetst. De kat geeft duidelijke signalen: kopjes, wrijven of miauwen zijn echte hulpkreten.l
Verveling en pesten
Voor binnenkatten ligt verveling op de loer. Te weinig uitdaging leidt tot gedragsproblemen. Pesten – zoals blazen in het gezicht of aan de staart trekken – ervaren katten echt als grensoverschrijdend gedrag.
Geur, water en verzorging
Katten haten sterke geuren zoals parfum, rook en bepaalde schoonmaakmiddelen. Zorg altijd voor vers water: te weinig schoon drinkwater vindt de kat behoorlijk storend.