10 dingen die je kat echt vervelend vindt

Vieze kattenbak en stress

Katten zijn echte hygiënefanaten. Een onfrisse kattenbak is volgens kattenexperts een van de grootste bronnen van irritatie; dagelijks schoonmaken is echt een must. Dit komt doordat katten gemiddeld de helft van hun wakkere tijd besteden aan zichzelf wassen. Een vuile kattenbak betekent stress

Lawaai en straf

Schreeuwen of harde geluiden maken is funest voor katten. Ze hebben gevoelige oren en worden angstig of gestrest van herrie. Straf – of dat nu fysiek is (water spuiten, dingen gooien) of verbaal – heeft geen enkele zin. Katten begrijpen het niet, en het leidt alleen tot een verstoorde band tussen jou en je dier.​

Te veel, te weinig of verkeerd contact

Katten zijn zelfstandig, maar ook sociaal. Te veel knuffelen, vasthouden als een baby, aaien terwijl ze slapen of focus op hun buik kan hen overprikkelen. Maar negeer je ze juist als ze aandacht willen, dan voelen ze zich gekwetst. De kat geeft duidelijke signalen: kopjes, wrijven of miauwen zijn echte hulpkreten. l

Verveling en pesten

Voor binnenkatten ligt verveling op de loer. Te weinig uitdaging leidt tot gedragsproblemen. Pesten – zoals blazen in het gezicht of aan de staart trekken – ervaren katten echt als grensoverschrijdend gedrag.

Geur, water en verzorging

Katten haten sterke geuren zoals parfum, rook en bepaalde schoonmaakmiddelen. Zorg altijd voor vers water: te weinig schoon drinkwater vindt de kat behoorlijk storend.