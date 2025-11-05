ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

10 dingen die je kat echt vervelend vindt

Klimaat, natuur en milieu
door Gerard Driehuis
woensdag, 05 november 2025 om 20:18
shutterstock_2403533323
Katten zijn grillige maar gevoelige huisdieren: wat wij als leuk of onschuldig zien, vinden zij dikwijls enorm vervelend. Hier lees je 10 dingen die je kat liever vermijdt, gebaseerd op recente observaties en deskundig advies.
Vieze kattenbak en stress
Katten zijn echte hygiënefanaten. Een onfrisse kattenbak is volgens kattenexperts een van de grootste bronnen van irritatie; dagelijks schoonmaken is echt een must. Dit komt doordat katten gemiddeld de helft van hun wakkere tijd besteden aan zichzelf wassen. Een vuile kattenbak betekent stress
Lawaai en straf
Schreeuwen of harde geluiden maken is funest voor katten. Ze hebben gevoelige oren en worden angstig of gestrest van herrie. Straf – of dat nu fysiek is (water spuiten, dingen gooien) of verbaal – heeft geen enkele zin. Katten begrijpen het niet, en het leidt alleen tot een verstoorde band tussen jou en je dier.​
Te veel, te weinig of verkeerd contact
Katten zijn zelfstandig, maar ook sociaal. Te veel knuffelen, vasthouden als een baby, aaien terwijl ze slapen of focus op hun buik kan hen overprikkelen. Maar negeer je ze juist als ze aandacht willen, dan voelen ze zich gekwetst. De kat geeft duidelijke signalen: kopjes, wrijven of miauwen zijn echte hulpkreten.l
Verveling en pesten
Voor binnenkatten ligt verveling op de loer. Te weinig uitdaging leidt tot gedragsproblemen. Pesten – zoals blazen in het gezicht of aan de staart trekken – ervaren katten echt als grensoverschrijdend gedrag.
Geur, water en verzorging
Katten haten sterke geuren zoals parfum, rook en bepaalde schoonmaakmiddelen. Zorg altijd voor vers water: te weinig schoon drinkwater vindt de kat behoorlijk storend.

Lees ook

Voelen katten verdriet?Voelen katten verdriet?
Buurtkatten in je tuin? Met deze 7 tips houd je ze vriendelijk op afstandBuurtkatten in je tuin? Met deze 7 tips houd je ze vriendelijk op afstand
Het allerlaatste wat je kat wil is naar een KattenhotelHet allerlaatste wat je kat wil is naar een Kattenhotel
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 86796001

Wasverzachter en andere producten die meer kwaad dan goed doen

Chocolate

De Bleke toekomst van chocolade: Waarom pure chocolade verdwijnt

ANP-539160548

Oud-tennisprof Dennis van Scheppingen de cel in voor verkrachting van minderjarige jongens

ANP-495810699

Bakken en braden in olijfolie? Let goed op welke van de drie soorten je kiest

ANP-540138148

Steeds meer jonge mensen in de VS hebben geheugenproblemen: dit zijn de oorzaken

shutterstock_2656052245

'Het houden van honden moet verboden worden, zolang baasjes niet weten hoe met honden om te gaan'

Loading