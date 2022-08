Stress tijdens zwangerschap verkleint kans op natuurlijke bevalling fors

Stress is niet goed voor zwangere vrouwen. Uit onderzoek van de universiteit van Tilburg blijkt dat ze een fors kleinere kans hebben op een natuurlijke bevalling als ze tijdens de hele zwangerschap stress ervaren.

Tien procent van de 2000 onderzochte vrouwen rapporteerde in ieder trimester van de zwangerschap een hoog stressniveau. Zij hadden 30 procent minder kans op een natuurlijke bevalling. Dat wil zeggen een bevalling die plaats vindt tussen de 37 en 42 weken en waarbij geen inleiding, gebruik van een vacuümpomp of verlostang of keizersnede nodig was.

Het stressniveau werd gemeten aan de hand van symptomen van angst en depressie. Normaal gesproken heeft ongeveer een op de vijf vrouwen daar weleens last van. Gynaecologen en verloskundigen zouden zwangere vrouwen nu aan een simpele test kunnen onderwerpen en bij een hoog stressniveau advies geven om bijvoorbeeld te mediteren of het rustiger aan te gaan doen.