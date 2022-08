Vrouwelijke vegetariërs hebben 33% meer kans om hun heup te breken

Vrouwelijke vegetariërs hebben aanzienlijk hogere kans om hun heupen te breken dan vleeseters, zegt een studie.

Onderzoekers van de Universiteit van Leeds verzamelden gegevens van 27.000 vrouwen in de leeftijd van 35 tot 69 jaar die twee decennialang werden gevolgd als onderdeel van de UK Women's Cohort Study.

Ze ontdekten dat vrouwen die zich aan een vegetarisch dieet hielden 33 procent meer kans hadden om hun heupen te breken naarmate ze ouder werden dan vleeseters. Ze opperen dat dit zou kunnen zijn omdat hun dieet "vaak een lagere inname van voedingsstoffen heeft die verband houden met de gezondheid van botten en spieren".

Vijftien procent van de vrouwen was vegetariër, 1 procent was veganist. In de loop van de 20 jaar ontwikkelden 822 vrouwen - ongeveer 3 procent - heupfracturen op een gemiddelde leeftijd van 83 jaar.