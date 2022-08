Waarom je beter niet kan plassen onder de douche

Als je nooit plast onder de douche, dan ben je vermoedelijk een van de weinige. Maar het is niet zo'n goede gewoonte. Niet omdat het vies is (want dat is het niet), maar omdat je je hersens zo traint om te willen plassen als er water klettert.

Alicia Jeffrey-Thomas, een Amerikaanse bekkenbodemfysiotherapeute die op TikTok video’s deelt over allerlei onderwerpen die met de bekkenbodem te maken hebben, adviseert haar kijkers dan ook om een douchebeurt en een plasbeurt niet met elkaar te combineren. Het is bovendien niet slim om te plassen terwijl je in de buurt bent van een stromende kraan.