‘Mogelijk meer dan 100.000 arbeidsongeschikten en ruim 100 miljard euro schade door corona’

Onderzoeksconclusies uit de Verenigde Staten laten een zeer verontrustend beeld zien over langdurig arbeidsongeschikten en economische schade na meer dan twee jaar corona. Twee tot vier miljoen Amerikanen, oftewel 1,5 tot 2 procent van de werkenden, zit thuis vanwege 'long covid'.

Dit betekent zo'n 170 miljard dollar aan schade aan loonkosten, en dan zijn de zorgkosten nog niet eens meegerekend. Sectiehoofd gezondheidseconomie aan de Vrije Universiteit Xander Koolman rekent de cijfers door voor Nederland en kan zijn ogen niet geloven.

'Gezondheidseconoom David Cutler schat de schade van post-covid in op 17 procent van het nationaal inkomen. In NL zou dat gaan om 170 miljard euro (al vraagt de Nederlandse situatie om een aparte berekening). Potentieel forse gevolgen omgeven met grote onzekerheid', schrijft Koolman op Twitter.

'Dit soort cijfers zijn zo hoog, dat ik moeite heb om ze op te schrijven. Dat kan toch niet waar zijn, vraag ik me dan af. Toch sluiten de cijfers ook aan bij de cijfers die we vanuit het VK krijgen. Het is nu belangrijk om meer informatie op tafel te krijgen.'