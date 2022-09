Schotse vrouw ruikt parkinson en helpt test ontwikkelen om ziekte vroeg op te sporen

Het is belangrijk om de ziekte van Parkinson zo vroeg mogelijk op te sporen, zodat ernstige neurologische schade kan worden voorkomen. De Schotse Joy Milne (72) ruikt een 'muskusachtige' geur bij patiënten en heeft zo kunnen bijdragen aan een nieuwe test die 95 procent accuraat is.

Milne was voor haar pensioen verpleegster van beroep. Haar man was pas 33 jaar, toen zij een vieze geur bij hem rook, 'vooral rond zijn schouders en achteraan zijn nek'. Ook voelde zijn huid anders aan. Twaalf jaar later kreeg hij officieel de parkinson-diagnose, waarbij zenuwcellen in het centraal zenuwstelsel langzaam afsterven.

Pas op een bijeenkomst voor parkinsonpatiënten viel het kwartje voor haar wat betreft de geur. Ze rook de muskusachtige geur bij iedereen daar. De universiteit van Manchester ging samen met haar op onderzoek uit om een nieuwe methode te ontwikkelen voor vroegtijdige opsporing van de ziekte. Nu is er een huidtest, waarbij talg van de rug wordt geschraapt en wordt onderzocht op specifieke biomarkers.

De reukcapaciteiten van de Schotse werden wetenschappelijk getest door haar de kleding van parkinsonpatiënten en niet-parkinsonpatiënten te laten ruiken. Ze pikte de zieken er allemaal uit. Sterker nog, ze pikte zelfs uit de controlegroep een parkinsonslachtoffer eruit, die pas acht maanden later officieel werd gediagnosticeerd met de ziekte.

Samen met internationale wetenschappers kijken ze nu of er ook andere ziektes zijn die op dezelfde manier kunnen worden opgespoord. Mogelijk kan ze ook bepaalde kankersoorten of tuberculose met haar neus opsporen.

Milne heeft niet alleen een neusje voor parkinson. Ze gaat alleen winkelen in de vroegte of laat in de avond, als het heel rustig is in de winkelstraten. Ze kan de parfums van andere mensen slecht verdragen. De supermarktgangen met chemische producten moet ze ook overslaan.