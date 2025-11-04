Aluminiumfolie in je vriezer? Klinkt gek, maar het werkt perfect

IJs in je vriezer: iedereen heeft ermee te maken. Na een tijdje vormt er als vanzelf een dikke, witte laag op de wanden en lades. En je moet er iets mee, want dat ijs zorgt ervoor dat je vriezer harder moet werken, meer stroom slurpt en minder ruimte heeft voor wat er echt toe doet: pizza’s, bitterballen, brood, pangasiusfilets en wodka.

Fabrikanten raden aan je vriezer minstens twee keer per jaar te ontdooien. In de praktijk wachten de meesten van ons echter tot er een halve iglo achter de deur zit en dan begint het gedoe. Stekker eruit, uren wachten, overal water en met een handdoek in de aanslag hopen dat je vloer het overleeft.

Maar volgens het Franse Linternaute kan het veel slimmer. En sneller.

De truc: folie + stoom

Het lijkt een TikTok-hack, maar het schijnt echt te werken. Wat doe je?

1. Bedek de binnenwanden van je vriezer met aluminiumfolie.

2. Breng een pan water aan de kook.

3. Zet de pan in de open vriezer, doe de deur dicht.

Na een paar minuten kun je het ijs er zo afschuiven met een spatel. Zit er nog wat vast? Wrijf het weg met een warme doek en de folie. Daarna even afnemen met wat witte azijn en klaar ben je.

Waarom het werkt

Aluminiumfolie geleidt warmte ontzettend goed. De folie verspreidt de stoomwarmte van de pan over de vriezerwanden, waardoor het ijs veel sneller loslaat dan wanneer je gewoon wacht. Resultaat: minder gekrab en gesteek, minder gevloek en binnen no-time een ijsvrije vriezer.

IJsvrij

Een ijsvrije vriezer werkt efficiënter en gaat langer mee. Minder stroomverbruik, minder frustratie, en meer plek voor de dingen die echt belangrijk zijn. Tijd om die vriezer weer vol te laden met kliekjes en jägermeister.