Nieuwe epidemie: maak je op voor veel gesnotter en gekuch

Gezinnen met jonge kinderen zijn vaak de pineut met de verkoudheidsvirussen. Deze keer gaat het rs-virus rond. En hard ook.

Dat houdt in: veel gesnotter, gekuch, diarree, koorts en overgeven. Volgens het RIVM is het rs-virus nu officieel een epidemie. "Het hele patroon zoals we dat voor Covid kenden, is verstoord. Eigenlijk zien we het hele jaar al wat rs, maar nu zien we een heel duidelijke stijging”, vertelt RIVM-viroloog Adam Meijer tegen het AD.

Het rs-virus is niet geheel onschuldig. Vooral jonge kinderen kunnen flink ziek worden en zelfs in het ziekenhuis belanden. Maar ook kwetsbare ouderen kunnen hard geraakt worden door het virus.

Niet alleen het rs-virus gaat rond, ook het humaan metapneumovirus (hMPV) is in opmars en het rhinovirus circuleert al langer. En dan zijn er nog het rota- en norovirus. En natuurlijk de griep en corona. Het is welhaast een wonder als je de winter virusvrij doorkomt.