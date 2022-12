Nederlandse rozijnen bevatten bestrijdingsmiddelen die in EU verboden zijn

Op de rozijnen die in Nederlandse supermarkten worden verkocht, zitten maar liefst vijftien bestrijdingsmiddelen die in de EU verboden zijn. Ook biologische rozijntjes bleken vervuild. Dat meldt Foodwatch.

De voedingswaakhond vindt dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet ingrijpen. Die analyseerde in 2021 al 34 monsters. Foodwatch bekeek de resultaten en concludeerde dat er op 18 van de 34 monsters verboden bestrijdingsmiddelen zaten. De rozijnen worden verkocht bij Albert Heijn, Aldi, Jumbo, Lidl en Plus.

Bij de veiligheidsnormen wordt er nog niet eens rekening gehouden met de zogenoemde 'stapeling' van gifstoffen. "Dit terwijl verschillende resten elkaar gevaarlijk kunnen versterken", vertelt Anke Bakker van Foodwatch in De Telegraaf.

Zelfs op biologische rozijnen werden gifstoffen aangetroffen. Bakker: "Het kan zijn dat deze rozijnen foutief gelabeld zijn als biologisch, of dat er bijvoorbeeld een paar rozijnen in een verkeerde bak zijn beland.” Het advies is wel om toch voor de biologische variant te gaan, omdat die 'nog vele malen schoner' is dan de gewone rozijnen.