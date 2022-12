Zoveel moet je bewegen om een hele dag zitten te compenseren

Velen van ons komen op een dag niet verder dan bureaustoel en bank, tenminste als we zelf niet in beweging komen. Hoeveel is nodig om al dat zitten te compenseren? Minder dan je denkt.

Uit een meta-analyse van negen studies en meer dan 40.000 mensen, die een fitnesstracker droegen, blijkt dat 30 tot 40 minuten ‘matige tot zware lichamelijke activiteit’ per dag voldoende is. Dat is genoeg om tien uur zitten te compenseren. Als mensen minder bewogen dan dat nam de kans op vroegtijdig overlijden toe.

Meer bewegen is beter, maar haal je dat half uur per dag niet, dan geldt zeker dat alle kleine beetjes helpen. Zelfs af en toe opstaan verbetert de gezondheid al een beetje.

Het onderzoek bevestigt de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waarin 150 tot 300 minuten matig intensieve beweging of 75 tot 150 minuten intensieve beweging wordt aanbevolen.

Al dat zitten is dus vrij eenvoudig te compenseren, maar je moet er wel iets voor doen.