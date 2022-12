Iedere dag een paar minuten actiever zijn helpt al tegen een vroege dood

Door normale dagelijkse activiteiten een paar minuten krachtiger te maken, zoals tijdens een korte wandeling even sneller te lopen, word je al veel gezonder en daalt je risico op een te vroege dood.

Dat blijkt uit een nieuwe studie onder ongeveer 25.000 volwassenen die aangaven niet te sporten in hun vrije tijd. Degenen die drie uitbarstingen van intense activiteit van één tot twee minuten per dag deden, zagen het risico op overlijden door welke oorzaak dan ook met bijna 40 procent dalen. Het risico op overlijden door kanker daalde ook met bijna 40 procent, en het risico op overlijden door hart- en vaatziekten daalde met bijna 50 procent, rapporteren onderzoekers in Nature Medicine .

"Deze studie ondersteunt eerder bewijs dat zelfs korte hoeveelheden activiteit gunstig zijn", zegt Lisa Cadmus-Bertram, epidemioloog voor fysieke activiteit aan de Universiteit van Wisconsin-Madison. "Zoveel mensen worden afgeschrikt door het gevoel dat ze niet de tijd, het geld, de motivatie, het vervoer enz. hebben om regelmatig naar een sportschool te gaan of voor langere tijd te trainen", zegt ze. "De boodschap is: het is absoluut de moeite waard om te doen wat je wel kunt."