Zo smerig is het als iemand voor je op de roltrap niest (spoiler: heel erg vies)

Een supercomputer heeft op het Kyoto Institute of Technology overuren gedraaid om de wereld te laten zien wat er gebeurt met alle minuscule druppeltjes – als je pech hebt, rijkelijk gevuld met virusdeeltjes – na het niezen van een persoon op een bewegende roltrap.

De gesimuleerde beelden zijn niet bepaald geruststellend te noemen. Vooral als een groep mensen omhooggaat op de roltrap, en iemand hoest of niest, dan is de virologische schade voor de achtervolgers niet te overzien. De een na de ander krijgt de volle lading in het gezicht gewapperd.

Het is geen smakelijk gezicht. Mocht je vanmiddag toch een rondje door een groot winkelcentrum gaan doen en wil je weten wat je te wachten staat: hier is de Japanse wetenschappelijke animatie in al zijn geuren en kleuren te zien.