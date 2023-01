‘Ik heb alcohol gedronken in het begin van mijn zwangerschap. Kan dat kwaad?’

Het komt nogal eens voor dat vrouwen zwanger zijn zonder het te weten en op een feestje flink diep in het glaasje hebben gekeken. Na een positieve zwangerschapstest zijn ze bang dat de alcohol een slechte invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de foetus. Wat nu?

Verloskundige Selina Hekelbeeke uit IJmuiden hoort deze vraag vaak, en zeker vlak na de feestdagen. Ze wil zwangere vrouwen niet 'onnodig bang maken', maar wel waarschuwen: "Bij heel veel zwangeren die hebben gedronken toen ze nog niet wisten dat ze zwanger waren, verloopt de zwangerschap goed. Als je zes weken zwanger bent en de zwangerschap zet zich voort, dan verwacht ik niet veel problemen. De kans dat er veel schade is aangericht, is niet zo groot. Als je vanaf nu maar wel de alcohol laat staan."

Het oestrogeenniveau stijgt door het drinken van alcohol, waardoor de kans om zwanger te worden kleiner wordt. "Als je vroeg in de zwangerschap alcohol drinkt is de kans op een miskraam groter. In het begin zijn moeder en vruchtje nog niet via de placenta – en dus elkaars bloed - met elkaar verbonden, maar kan het drinken van alcohol wel invloed hebben op de innesteling van de eicel en de gezondheid van de celdelingen", legt Hekelbeeke uit aan RTL Nieuws.

"Mede daardoor is en blijft het advies: geen alcohol tijdens de zwangerschap, maar ook als je een kinderwens hebt en dus vanaf het moment dat je met anticonceptie stopt. En dat laatste geldt niet alleen voor de vrouw, dat geldt ook voor haar partner. De man wordt wel eens vergeten in dit verhaal, maar ook bij de man kan alcohol een negatief effect hebben op de kwantiteit en kwaliteit van het sperma."

Ook bij het geven van borstvoeding na de bevalling is het belangrijk voor de moeder om het alcoholgebruik te beperken. "Alcohol kan de productie van de moedermelk afremmen. En drink je één glas alcohol dan moet je drie uur lang wachten voordat je weer mag voeden. Pas dan is de alcohol uit jouw lichaam en de moedermelk verdwenen. Drink je twee glazen, dan moet je twee keer drie uur dus zes uur wachten, enzovoorts."