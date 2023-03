Record rioolwaarden Covid-19: nog nooit zoveel coronadeeltjes gemeten in Nederland

Een nieuwe coronagolf dendert over het land heen, terwijl het OMT verklaart dat testen en thuisblijven met klachten niet meer nodig is. Ze geven aan dat de ziekte 'erbij hoort'. Nooit eerder werd zo'n hoog percentage coronavirusdeeltjes gemeten in het rioolwater.

Onderzoeker en journalist Roel Griffioen zet de feiten op een rijtje op sociaal netwerk Mastodon: “Update rioolwaarden RIVM. Met de allerhoogste rioolwaarden ooit gemeten in deze hele pandemie. De pandemie die volgens de 'experts' voorbij was. En dan deze golf waarvan diezelfde 'experts' zeiden dat we dinsdag al op de piek zaten. Nou mooi niet dus. Het dagelijkse groeigetal zit nu alweer op 1,05. Dit is 5 procent toename per dag.”

Op Coronalokaal zijn de rioolwaterwaarden per provincie en nieuw gemelde ziekenhuisopnames per dag te zien. Het land is grotendeels dieprood gekleurd, terwijl Noord-Brabant en Limburg zwart zijn. In de afgelopen maand is het landelijk aantal ziekenhuisopnames gestegen van gemiddeld 50 naar meer dan 150 per dag.

De zoveelste coronagolf is een hard gelag voor mensen die medicijnen moeten nemen om hun immuunsysteem te onderdrukken, bijvoorbeeld vanwege orgaantransplantatie of die kwetsbaar zijn door ziekte.

Hier is de provinciekaart met rioolwaarden te zien: