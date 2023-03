NK Padel in uitverkochte Zwolse IJsselhallen doorslaand succes

Padel is de snelst groeiende sport van Nederland. Zo'n 220.000 mensen verspreid over meer dan 450 locaties beoefenen het racketspel. “Inmiddels heeft een kwart van alle tennisverenigingen ook padelbanen”, zegt Jacco Eltingh tegen de NOS.

De technisch directeur van de KNLTB houdt zich sinds 2020, toen de Nederlandse Padel Bond opging in de tennisbond, bezig met tennis én padel. Er worden steeds meer internationale toernooien in Nederland georganiseerd. De opzet van nationale evenementen zoals het NK in Zwolle is elk jaar groter.

Professionalisering

Dat is ook zien aan het prijzengeld. De winnaars bij de mannen en de vrouwen gingen zondag ieder met 1400 euro naar huis. “Dat is wel een flink verschil met het eerste NK dat ik in 2016 speelde”, vertelt Uriël Maarsen, die dit jaar werd onttroond als Nederlands kampioen. “Toen deden we in Zeewolde een pooltje van drie en de winnaar kreeg een blik ballen.”

“Spanje en ook Argentinië liggen nog lichtjaren op ons voor, maar we willen wel aanhaken. Veel huidige padellers hebben op latere leeftijd de overstap vanuit het tennis gemaakt. Pas nu krijgen we een generatie spelers die op jongere leeftijd met padel is begonnen”, zegt Eltingh. Nederland telt nu drie fulltime padelprofs: Bram Meijer, Sten Richters en Maaike Betz staan nipt in de mondiale top 200, die gedomineerd wordt door Spanjaarden en Argentijnen.

Padel is booming

Bij de dames werden Marcella Koek en Steffie Weterings kampioen. Ook zij willen de komende jaren het gat met de internationale top gaan dichten. “We willen de top vijftig van de wereld halen, en we denken dat het mogelijk is, legt Koek uit.

“De KNLTB investeert veel in evenementen als dit NK. Het toernooi is alweer veel groter dan vorig jaar, met grotere tribunes en een mooiere entourage. Er wordt heel veel energie ingestopt en je ziet dat de sport daardoor gaat leven”, zegt Weterings. “Daarnaast helpt het ook heel erg dat veel bekende Nederlanders padel geweldig vinden. Ik speel zelf soms voor de fun met een paar oud-topvoetballers zoals Robin van Persie. Ze zijn erg enthousiast over de sport.”