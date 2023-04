Franse agent drinkt uit achtergelaten bidon op treinstation en sterft vlak daarna

Een agent van de Franse spoorwegpolitie is overleden nadat hij had gedronken uit een bidon met een onbekende vloeistof die op het station van Saint-Etienne achter was gelaten in een plastic zak, melden Franse media en de Franse spoorwegen.

Het is onduidelijk wat de Fransman ertoe bracht om uit de bidon te drinken. Na een kwartier kreeg hij stuiptrekkingen en gaf hij over, even later raakte hij bewusteloos. Reanimatiepogingen van omstanders mochten niet baten. “Onze gedachten gaan uit naar zijn familie. Er is een onderzoek geopend en er is steun voor zijn familie geregeld”, aldus het Franse spoorbedrijf SNCF.

Een andere agent bracht de bidon naar zijn lippen, maar dronk niet. Hij werd onwel en kreeg een tintelende tong en lippen. De agent werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Er wordt vandaag een autopsie uitgevoerd op het stoffelijk overschot om uit te vinden of de vloeistof inderdaad de oorzaak is. “Toxicologische analyses zullen woensdag plaatsvinden om de aard van de vloeistof in kwestie te achterhalen”, legt een woordvoerder van de politie uit. “Het is nog niet duidelijk van wie de tas met bidons was. Via videobewaking op het station zal worden geprobeerd om de persoon te achterhalen die de zak met de vloeistof heeft achtergelaten.”