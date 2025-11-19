Dit is waarom je de eendjes geen brood moet voeren: 'Alsof een mens een bord cement zou eten'

Het is (bijna) winter en je denkt: de eendjes hebben honger. Het is goed bedoeld, maar kom dan niet aanzetten met je oude brood om de eendjes te voeren. Het is een mooi tafereeltje, maar je schaadt de dieren ermee en trekt er ongedierte mee aan.

“Ik weet dat mensen het heel vaak goed bedoelen, maar eendjes of ganzen voederen met oud brood, is echt geen goed plan”, zegt bioloog Niels Luyten tegen HLN . “In brood zitten weinig tot geen voedingsstoffen voor vogels. Ook zit er te veel zout in, dat het verteringssysteem van een eend of gans niet krijgt verwerkt. Daardoor zal zo’n maaltijd als een blok op hun maag liggen. Het verstoort hun natuurlijke drang naar honger. Je kan het wat vergelijken met een mens die plots een bord cement krijgt voorgeschoteld en dat moet opeten.”

Angel wings

De vogels zullen niet direct het loodje leggen van de bammetjes, maar er kunnen wel vervelende vergroeiingen optreden. “Wat we wel regelmatig zien, is dat dieren zogenaamde angel wings krijgen. Dat is een fenomeen waarbij het polsgewricht op de vleugels trager groeit, en de laatste slagpennen van de vleugels naar buiten gaan draaien. Door deze gewrichtsvervorming kunnen eenden of ganzen niet meer vliegen. Een vergroeiing die te danken is aan een dieet met te veel eiwitten, en dus ook het te veel eten van oud brood”, legt Luyten uit.

Ratten en vissterfte

Dan is er nog een ander probleem met brood gooien volgens de bioloog: “Als je oud brood rondstrooit op de oever van een vijver, bestaat de kans dat de vogels niet alles opeten. Iets wat ratten en ander ongedierte aantrekt. Bovendien kan zoveel brood zorgen voor een explosieve algengroei in vijvers. Dat kan leiden tot een zuurstoftekort in de vijver, waardoor vissen massaal kunnen sterven.”Botulisme en beschimmeld broodOok Vogelasiel Merelbeke en de Dierenbescherming waarschuwen voor de gevaren van brood. Brood dat in het water blijft drijven kan gaan gisten, waardoor er botulisme ontstaat. Deze bacterie gedijt in warm, zuurstofarm water en veroorzaakt verlammingsverschijnselen bij watervogels. Beschimmeld brood is zelfs giftig voor eenden en kan leiden tot ademhalingsproblemen of de dood.Wel gezond voerenWil je toch iets geven aan de watervogels? Volgens de Dierenbescherming kunnen eenden prima zelf voor een gezond en gevarieerd dieet zorgen met waterplanten, grassen, insecten, wormen en kleine visjes. Maar als je ze echt wil verwennen, kun je beter kiezen voor maïs, haver, rijst, vogelzaden, sla of speciale eendenkorrels. Belangrijk is wel dat alles direct wordt opgegeten, zodat het niet gaat schimmelen of ongedierte aantrekt.