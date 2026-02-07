Wie is Heleen Herbert, de nieuwe CDA-minister van Economische Zaken

Heleen Herbert wordt namens het CDA minister van Economische Zaken in het nieuwe kabinet. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door De Telegraaf. Momenteel is Herbert bestuurder bij bouwbedrijf Heijmans.

Geboren in 1970 (circa) groeide ze op in Overijssel en volgde ze VWO aan het Jan van Arkel in Hardenberg, waarna ze Technische Bedrijfskunde studeerde aan de Universiteit Twente. Na haar studie begon ze haar loopbaan bij de Nederlandse Spoorwegen, waar ze doorgroeide van programmamanager en productiemanager naar head of operations en regiodirecteur.

In 2012 stapte Herbert over naar Heijmans, eerst als directielid van Heijmans Civiel, om vervolgens in 2014 CCO en later, vanaf 2019, ook CHRO te worden, met portefeuille strategie en organisatie. [linkedin +2] Daarnaast is zij actief als commissaris bij onder meer LBP|SIGHT en 4BLUE, en vervult zij verschillende toezichthoudende en bestuurlijke functies in het maatschappelijk en cultureel domein.

Herbert staat bekend als idealist met een sterke focus op duurzaamheid, vernieuwing en samenwerking, wat onder meer zichtbaar werd in haar TEDxBinnenhof-pitch over duurzame energiewinning en haar publieke optredens over de energietransitie en leefbare steden. Ze woont in Utrecht, is actief in politiek-bestuurlijke netwerken en geeft aan energie te halen uit het verbinden van mensen en organisaties rond grote maatschappelijke vraagstukken.