Epstein is andere koek, maar vieze mannetjes hebben we hier ook. Vier jaar na de BOOS-uitzending die het Nederlandse medialandschap op zijn kop zette, is het The Voice-dossier nog altijd niet gesloten. In de nieuwste Voice-terugblikspecial van BOOS richt Tim Hofman zijn pijlen nu op Vandaag Inside — en een anoniem slachtoffer van The Voice doet een opmerkelijke oproep aan Talpa-baas John de Mol: haal dat programma van de buis.​

Belofte maakt schuld

In 2022 beloofde John de Mol in het programma van Hofman beterschap. Een veilige werkomgeving bij Talpa, óók voor vrouwen. Maar hoe geloofwaardig is die belofte als Talpa tegelijkertijd een programma uitzendt dat structureel seksistische opmerkingen normaliseert? Willy van Berlo, expert seksueel geweld bij kenniscentrum Rutgers, trekt in de special een heldere lijn. Ze wijst op de zogeheten 'geweldspiramide': aan de top staan verkrachting en femicide, maar in de onderste lagen liggen de aanleidingen — seksistische grappen, victim blaming en het bagatelliseren van ongewenst gedrag.​

Hamer noemt VI bij naam

Regeringscommissaris Mariëtte Hamer, aangesteld om seksueel grensoverschrijdend gedrag in Nederland tegen te gaan, draait er in de special niet omheen. "Er zijn programma's waarin expliciet heel negatief over vrouwen wordt gesproken. Vandaag Inside is daar het grootste voorbeeld van," zegt Hamer. Het verweer dat het 'voetbalkantinesfeer' betreft, veegt ze van tafel: ook dáár zou met meer respect over vrouwen gesproken moeten worden.​

'Idioot dat dit in 2026 nog kan'

Het anonieme Voice-slachtoffer spreekt zich het scherpst uit. Ze noemt het "gewoon zwak" dat Talpa na alle beloftes nog steeds vasthoudt aan een programma dat volgens haar indruist tegen alles waarvoor gelijkheid staat. Op de vraag van Hofman wat John de Mol voor haar zou kunnen betekenen, is haar antwoord helder: "VI van de buis. Dat zou al heel goed zijn."​

De bredere context

De terugblikspecial staat niet op zichzelf. Begin 2026 keerde The Voice of Holland terug op televisie, met strengere regels en een nieuwe jury. Tegelijkertijd publiceerde BOOS de vierdelige podcastserie This Was The Voice, waarin Hofman met betrokkenen reconstrueert wat er journalistiek en maatschappelijk is gebeurd sinds 2022. De timing maakt de oproep om Vandaag Inside te schrappen extra beladen: terwijl Talpa zich publiekelijk committeert aan een veilige omgeving, blijft het dagelijkse praatprogramma een bron van kritiek.

De vraag is nu aan John de Mol. Vier jaar na zijn belofte klinkt de roep om daden steeds luider.

De seksueelgeweldspiramide in cijfers