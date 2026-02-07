Bitcoin
verloor bijna de helft van zijn waarde in vier maanden. Angst voor hogere rentes, institutionele uitstroom en gedwongen liquidaties veroorzaakten de crash
De Bitcoinkoers is in vier maanden tijd bijna gehalveerd. Op 6 oktober 2025 was één Bitcoin
nog meer dan 126.000 dollar waard; afgelopen donderdag kelderde de prijs naar iets boven de 60.000 dollar – het laagste niveau sinds oktober 2024. Vrijdagochtend stabiliseerde de koers
rond 65.000 dollar, maar een snel herstel lijkt niet in zicht. Hoe kon dit gebeuren?
De vonk: Kevin Warsh als Fed-voorzitter
De neerwaartse spiraal begon eind januari, toen president Trump op 30 januari Kevin Warsh
nomineerde als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. Warsh staat bekend als een havik op monetair gebied: hij is voorstander van een krappere balans en hogere rentes. Bitcoin
verloor in de dagen na zijn benoeming zo'n 17% en zakte naar het bereik van 74.500 tot 81.000 dollar. De cryptomarkt, die extreem gevoelig is voor rentebeleid, reageerde onmiddellijk met een brede risk-off-beweging.
Institutionele uitstroom en ETF-verkopen
Een tweede cruciale factor is de terugtrekking van institutionele beleggers. Volgens een analyse van Deutsche Bank
verkopen institutionele partijen en ETF's maandelijks voor miljarden dollars aan Bitcoin
. Die aanhoudende uitstroom is volgens analisten "een signaal dat traditionele beleggers hun interesse verliezen en dat het pessimisme toeneemt". Zonder kopers die tegen de neerwaartse druk ingaan, versterkt iedere golf van ETF-terugnames de koersdaling.
Gedwongen liquidaties en paniek
De koersval
overviel speculatieve beleggers die met hefboom hadden ingezet op stijging. In 24 uur werd voor meer dan 2,4 miljard dollar aan posities geliquideerd. Volgens analist Rachael Lucas van BTC Markets "werd de verkoopgolf grotendeels veroorzaakt door liquidaties". Dit domino-effect dwong steeds meer handelaren tot verkoop.
Bessent sluit overheidssteun uit
De klap werd woensdag verergerd toen minister van Financiën Scott Bessent
voor het Congres verklaarde dat de Amerikaanse overheid geen belastinggeld zal inzetten om Bitcoin
te steunen. "Ik heb die bevoegdheid niet", zei hij onomwonden. Dat nam de laatste hoop op een vangnet weg en duwde Bitcoin donderdag verder omlaag.
Hoe nu verder?
Marktdeelnemers houden de zone van 58.000 tot 60.000 dollar nauwlettend in de gaten. Wordt die doorbroken, dan achten analisten een verdere daling tot 50.000 dollar mogelijk. Naast Bitcoin
leden ook Ethereum en beursgenoteerde platforms als Coinbase en Robinhood forse verliezen. De angst en onzekerheid op de markt zijn voorlopig niet voorbij.
De Bitcoin-crash in cijfers
- All-time high: $126.199 (6 oktober 2025)
- Dieptepunt 6 februari: circa $60.000
- Daling in 4 maanden: bijna 50%
- Liquidaties in 24 uur: $2,4 miljard
- Daling na Warsh-nominatie: -17%
- ETF-uitstroom januari: $278 miljoen
- Huidige koers (7 feb): circa €57.000 / $65.000