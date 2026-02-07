Wat je allemaal kunt doen in de tuin in februari (en waar je van af moet blijven)

De zon laat zich af en toe zien en ineens begint het te kriebelen: je wilt de snoeischaar ter hand nemen, borders opschonen en mest strooien. Maar kijk uit: ga niet te enthousiast aan de slag, want voor je het weet richt je onomkeerbare schade aan in de tuin . Volgens ecologisch tuinexpert Suze Peters draait deze maand vooral om timing en geduld.

Niet elke boom wil nu geknipt worden. Heb je een esdoorn, berk of haagbeuk? Dan ben je aan het goede adres: begin februari is de hoogste tijd, want deze bomen hebben een vroege sapstroom. Wacht je te lang, dan blijven de snoeiwonden bloeden, wat de boom verzwakt en vatbaar maakt voor ziektes.

Wintersnoei

Appel- en perenbomen mogen ook al onder het mes. “De appel- en de perenbomen (de pitvruchten) mogen dus wel. Daar is het nu tijd voor de wintersnoei”, vertelt Peters aan Radar. Ze raadt aan eventueel te wachten tot de bloemknoppen wat duidelijker zichtbaar zijn. “Doe het wel sowieso voor half maart.”

Handjes af van kersen en pruimen. “Van de steenvruchten moet je absoluut afblijven”, zegt Peters resoluut. Deze bomen zijn in de winter extreem gevoelig voor infecties zoals loodglansziekte. Snoeien doe je hier pas in de zomer, na de oogst.

Rommel is leven

Een tuin die er nu rommelig uitziet, is juist gezond. “De tuin winterklaar maken is echt not done”, aldus Peters. Blad en oude stengels beschermen de bodem en vormen schuilplaatsen voor insecten. “Alsjeblieft, laat hun winterschuilplaats nog even intact.”

Ruim je toch op, gooi het dan niet weg. Leg het in een hoek van de tuin of versnipper het rond planten . Dan gooi je het kind alsnog met het badwater weg als je alles in de container kiepert.

Met beleid zaaien

Buiten is de grond nog te koud, maar kaalwortelgoed zoals rozen en hagen kun je nu planten ; doe dit voor 1 maart. “De eerste zaden kun je nu gaan voorzaaien”, weet de tuinexpert. Tomaten mogen zelfs al vanaf 1 februari.

Gras maaien of bemesten? Niet doen. “Niks aan doen, ook niet op lopen, niet maaien, gewoon met rust laten”, waarschuwt Peters. Bemesten is zonde van het geld. Kalk strooien mag wel: dat geeft de bodem precies op tijd een goede pH voor het voorjaar.

Lunch uit eigen tuin

Zie je vooral onkruid? Denk nog eens na, misschien kun je het zelfs in de keuken gebruiken. “De kleine veldkers, vogelmuur, paardenbloemen, die zijn heel zacht, en brandnetels.” Februari is misschien wel de stilste tuinmaand, maar zeker niet de saaiste.