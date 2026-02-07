ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Waarom Trump Obama zo haat

Politiek
door Gerard Driehuis
zaterdag, 07 februari 2026 om 6:15
20f27671faa67f223674145b529461eb,78148159
De racistische apenvideo waarin Barack en Michelle Obama als dansende apen werden afgebeeld—geplaatst via Trumps Truth-account—kwam niet uit het niets. Het Witte Huis haalde de video weg en sprak over een “fout van een medewerker”, maar Trump zelf weigerde excuses en zei: “Ik heb geen fout gemaakt.” Zelfs binnen zijn eigen partij klonk afkeuring: senator Tim Scott noemde het “het meest racistische” dat hij ooit uit het Witte Huis had zien komen.
De kernvraag is: waarom die persoonlijke vijandigheid? Het antwoord begint in 2008, toen Obama historisch won en Trump zich ontpopte tot het gezicht van de ‘birther’-beweging. Die beweging beweerde dat Obama in Kenia geboren zou zijn en dus geen legitieme president kon zijn, een insinuatie met duidelijke raciale ondertonen. Obama publiceerde in 2011 zijn volledige geboorteakte; Trump claimde vervolgens dat hij Obama daartoe had “gedwongen”.
Scherm­afbeelding 2026-02-07 om 06.21.27
Maar de vete werd pas echt emotioneel toen Obama Trump datzelfde jaar publiekelijk fileerde tijdens het White House Correspondents’ Dinner. Voor de politieke en mediatische elite zette Obama Trump neer als complotdenker en irrelevante tv-persoonlijkheid; Trump zat erbij en oogde zichtbaar vernederd. In dat soort momenten ontstaat politieke brandstof: gekrenkte status wordt een motor.
Vanaf dat punt werd Obama voor Trump niet alleen een politieke tegenstander, maar een symbool. In retoriek én campagnevoering: BILD beschrijft Trumps strijd tegen Hillary Clinton als “eerder een Anti-Obama-campagne”, en ook later greep Trump elke gelegenheid aan om zijn voorganger te bespotten—tot het benadrukken van Obamas tweede naam “Hussein” aan toe. De apenvideo past in dat patroon: niet als ‘meme-ongeluk’, maar als escalatie van een oude strategie waarin delegitimeren, kleineren en polariseren centraal staan.
Het wrange is dat dit soort communicatie tegelijk twee doelen dient: de tegenstander ontmenselijken én de eigen achterban laten zien dat je “niet buigt”. De prijs is hoog: normalisering van racistische beeldtaal, ook wanneer er achteraf “medewerkersfouten” worden aangevoerd.

Lees ook

Trump deelt video waarin Obama's zijn afgebeeld als apenTrump deelt video waarin Obama's zijn afgebeeld als apen
“Hij oogt als Gestapo, hij schiet als ICE: wat zegt Greg Bovino’s jas over Amerika?”“Hij oogt als Gestapo, hij schiet als ICE: wat zegt Greg Bovino’s jas over Amerika?”
Michelle Obama: "ik ben blij dat ik dochters heb. Nog een Barack zou teveel zijn."Michelle Obama: "ik ben blij dat ik dochters heb. Nog een Barack zou teveel zijn."
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 503529302

Steeds meer mensen kopen thuisbatterij, maar is het ook rendabel?

a98886d5127636b5c15bea6d1bc12425e1e45be9

Zoon Noorse kroonprinses: 'Ik mocht seks hebben met slapende vrouwen'

Scherm­afbeelding 2026-02-05 om 10.05.01

Bild: Harde kritiek op olympische koningin Leerdam

ANP-524626795

Groot onderzoek: meeste bijwerkingen van cholesterolverlagers bestaan niet

ANP-405519482

Drie signalen dat je relatie eigenlijk al voorbij is (maar je het nog niet durft toe te geven)

anp060226079 1

Trump deelt video waarin Obama's zijn afgebeeld als apen

Loading