Coronavaccins hebben in Europa meer dan een miljoen levens gered

Een wetenschappelijke schatting van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onthult dat sinds eind 2020 COVID-19-vaccins meer dan een miljoen levens zijn gered in Europa door de vaccins.

De berekening is gebaseerd op het aantal sterfgevallen en vaccindoses toegediend in 26 naties. Het WHO-rapport stelt dat meer dan twee miljoen mensen sinds de pandemie begon, drie jaar geleden, zijn overleden aan COVID-19 in Europa. De meerderheid van de personen (96%) die door de vaccins werden gered, was boven de 60 jaar. De helft van de geredde mensen overleefden dankzij de vaccins omicron.