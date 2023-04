Zoveel stappen moet je per dag zetten om niet aan te komen

Lekker wandelen of sporten, we doen het deels voor de gezondheid, maar ook omdat we wel een paar onsjes kwijt willen. Hoeveel moet je daarvoor bewegen?

Om daar achter te komen analyseerden wetenschappers vier jaar lang de gezondheid van 6000 proefpersonen. Zij droegen minimaal tien uur per dag een activitytracker. De onderzoekers hadden ook toegang tot de medische dossiers van de deelnemers. “We konden dus een verband leggen tussen de totale activiteit en de eventuele diagnose van een ziekte. Dat was een groot voordeel”, zegt onderzoeker Evan Brittain.

De conclusie? Om minder kans te hebben op overgewicht moet je maar liefst 8200 stappen per dag zetten. Daarmee zou gewichtstoename worden voorkomen. En meer is beter: “Hoe meer stappen je zet, hoe groter de voordelen”, aldus de onderzoekers.

Ben je al te zwaar maar wil je erger voorkomen , dan moeten er nog een paar stapjes bij: met 11.000 stappen per dag wordt de kans op obesitas een stuk kleiner. Als voorbeeld noemen de onderzoekers iemand met een BMI van 28. Die kan de kans op obesitas met 64 procent verkleinen door geen 6000 maar 11.000 stappen per dag te zetten. “Als je dat combineert met een meer plantaardig dieet, minder stress, voldoende slaap en sociaal contact, dan heb je een wonderformule”, zegt onderzoeker Andrew Freeman.

Het is niet de eerste studie die keek naar het nut van wandelen. Zo blijkt volgens Spaanse onderzoekers dat 10.000 stappen per dag de kans op dementie met 50 procent verkleinen. En volgens Amerikaanse wetenschappers zou ruim 21 minuten per dag bewegen de kans op vroegtijdig overlijden met een derde verminderen. Een beetje wandelen doet dus wonderen voor je gezondheid.