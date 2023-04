Tieners groeien trager door PFAS, zeker de jongens

Jongeren die veel PFAS binnenkrijgen groeien trager. Dat geldt voor driekwart van de tieners rond de fabriek van 3M in het Belgische Zwijndrecht. PFAS en andere stoffen verstoren hun hormonen, groei en immuniteit. Bij jongens is het effect meer uitgesproken.

Het Belgische RIVM onderzocht jongeren rond de 3M-fabriek omdat bekend is dat die veel PFAS uitstoot. Het blijkt verregaande gevolgen te hebben voor hun ontwikkeling en gezondheid.

In Nederland is bekend dat PFAS op verschillende plaatsen in het milieu voorkomen, vooral in gebieden waar veel industriële activiteit plaatsvindt. Ook gebieden waar veel vliegverkeer is, zoals rond Schiphol, kunnen een hogere concentratie PFAS bevatten. Er zijn echter geen specifieke locaties bekend waar er aantoonbaar meer PFAS voorkomt dan elders in het land.

Er zijn wel gebieden waar in het verleden veel PFAS-gerelateerde activiteiten hebben plaatsgevonden, zoals de regio rond Chemours in Dordrecht en het terrein van de voormalige vliegbasis Twente. Hier zijn in het verleden verhoogde concentraties PFAS aangetroffen en er zijn maatregelen genomen om de verspreiding van deze stoffen te beperken.