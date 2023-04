De vele voordelen van HIIT-training: een half uur HIIT staat gelijk aan meer dan een uur hardlopen

HIIT is al een tijd razend populair, voornamelijk vanwege de efficiëntie ervan: met een training van minder dan een half uur bereik je al vele gezondheidsvoordelen. Bovendien kun je het gewoon thuis doen.

"Het is toegankelijk voor bijna iedereen, van beginners tot gevorderden”, zegt personal trainer Hidde Lameijer tegen HLN. “Je spant je voor korte periodes maximaal in en neemt daartussen korte periodes rust. Je doet een oefening bijvoorbeeld 30 seconden lang op maximaal vermogen om daarna 15 seconden te rusten tot je weer aan de volgende begint.”

En het fijne is: iedereen kan op zijn eigen niveau beginnen. "Als je net begint met HIIT is het belangrijk om het lichaam eerst even te laten wennen aan de intensiteit. Schroef daarna de intensiteit langzaam op.”

Een training kost maar weinig tijd, ideaal als je druk bent. “Een goede HIIT-sessie duurt tussen de 20 en 40 minuten. Kan je langer doorgaan? Dan ben je waarschijnlijk niet hard genoeg aan het werken.”

HIIT geeft een boost aan de vetverbranding. “Eén HIIT-sessie is vergelijkbaar met een uur tot anderhalf uur hardlopen, als je kijkt naar de vetverbranding. Bovendien verbeter je met HIIT heel snel de hart- en longfunctie door die maximaal uit te dagen”, aldus Lameijer.

Verder wijzen studies uit dat HIIT de bloeddruk en cholesterol verlaagt, de insulinegevoeligheid verbetert en helpt om af te vallen. “Voor patiënten met bijvoorbeeld hartproblemen kan HIIT een goede toevoeging zijn aan de behandeling. Ook kan het handig zijn voor wie snel wat fitter moeten worden voor een operatie, om de kans op complicaties te verminderen”, zegt sportarts Arjan Kokshoorn van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.