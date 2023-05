Online rondsurfen nutteloos? Integendeel, het beschermt tegen dementie

Een beetje rondscrollen op de telefoon of laptop zien we vaak als iets negatiefs. Maar dat is wellicht niet terecht: het zou zelfs de kans op alzheimer verkleinen.

Onderzoekers van New York University keken naar het internetgebruik van meer dan 18.000 mensen van 50 jaar en ouder. Ze volgden hen 17 jaar lang. En van die slechte invloed van internet was helemaal niets te merken. Sterker nog, het was juist bevorderlijk voor de cognitieve gezondheid van ouderen. Regelmatige internetgebruikers zouden ongeveer de helft minder kans hebben op dementie dan degenen die niet of nauwelijks op internet zaten.

Je moet het natuurlijk niet overdrijven. Degenen die meer dan zes uur per dag online te vinden waren, hadden net zoveel kans op cognitieve problemen als degenen die zelden online waren. Zoals met veel dingen, geldt ook hier: doe het met mate.

Maar dan nog is het opmerkelijk dat de kans op dementie maar liefst de helft kleiner is bij de internetters. Je hoeft je dus zeker niet meer schuldig te voelen als je doelloos op het Libelle-forum rondhangt of op de ANWB-site naar een leuke camping zoekt, het is hartstikke goed voor je mentale gezondheid.