Waarschuwingssignalen voor longkanker: waar je op moet letten

De kans op herstel en overleven als je longkanker blijkt te hebben is niet erg groot. Maar het helpt als je er snel bij bent, dan zijn de vooruitzichten beter. Wat zijn de symptomen?

Symptomen van longkanker

Aanhoudende hoest: een van de meest voorkomende symptomen van longkanker is een hoest die niet overgaat of na verloop van tijd erger wordt. De hoest kan droog zijn of slijm produceren.

Kortademigheid: Longkanker kan het moeilijk maken om te ademen, wat kan leiden tot kortademigheid, zelfs als u rust.

Pijn op de borst: Longkanker kan pijn op de borst veroorzaken die aanhoudt en niet weggaat. De pijn kan scherp, dof of pijnlijk zijn.

Piepende ademhaling: Longkanker kan een fluitend of piepend geluid veroorzaken wanneer u ademt.

Gewichtsverlies: Longkanker kan onverklaarbaar gewichtsverlies veroorzaken, zelfs als u normaal eet.

Vermoeidheid: longkanker kan vermoeidheid en zwakte veroorzaken die niet overgaan, zelfs niet na rust.

Heesheid: Longkanker kan heesheid of andere veranderingen in uw stem veroorzaken.