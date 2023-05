Hoe lang blijft alcohol in je systeem?

Als je een of twee drankjes hebt gedronken, vraag je je misschien af ​​hoe lang die alcohol in je systeem blijft.

In de urine kan alcohol worden gedetecteerd van 12 tot 130 uur als een persoon overmatig heeft gedronken. Fosfatidylethanol (PEth), een biomarker die alcoholinname weerspiegelt, kan tot 14 dagen in de urine worden gedetecteerd. Alcohol kan worden gedetecteerd van 12 tot 24 uur in de adem, evenals in speeksel. En bij testen in het haar, vooral bij de wortel, kan alcohol worden gedetecteerd tot 90 dagen nadat iemand is gestopt met drinken.

Dus hoe snel kan het lichaam alcohol afbreken en is het mogelijk om dingen te versnellen? Hepatoloog Jamile Wakim-Fleming, MD , legt uit hoe uw lichaam alcohol kwijtraakt en geeft ons een beter idee van wat dit proces beïnvloedt.

Hoe zet het lichaam alcohol om?

De lever krijgt de meeste aandacht als het gaat om het alcoholmetabolisme. Maar de maag doet ook mee.

De rol van de maag

"Als je iets drinkt, is de eerste halte de maag", legt dr. Wakim-Fleming uit. “Sommige mensen hebben maagenzymen die alcohol afbreken. Deze enzymen helpen voorkomen dat een deel van de alcohol in je bloedbaan terechtkomt.”

Maar niet iedereen heeft deze enzymen, bekend als alcohol dehydrogenase (ADH) en aldehyde dehydrogenase (ALDH). "Studies hebben aangetoond dat vrouwen doorgaans lagere niveaus van ADH hebben dan mannen", zegt dr. Wakim-Fleming. "En mensen die regelmatig drinken, hebben lagere ADH-waarden dan mensen die zelden of nooit drinken."

Als je niet genoeg ADH of ALDH hebt, stuurt je maag de alcohol rechtstreeks naar de dunne darm. Van daaruit raakt het je bloedbaan en je hersenen en begin je de effecten ervan te voelen.

Volgende halte: de lever

De lever doet het zware werk als het gaat om de verwerking van alcohol. Nadat de alcohol door je maag, dunne darm en bloedbaan is gegaan, begint je lever met opruimen. Het verwijdert ongeveer 90% van de alcohol uit je bloed. De rest komt naar buiten via je nieren, longen en huid.

Hoe lang duurt het metabolisme van alcohol?

"De metabolismetijd van alcohol hangt af van het volume en de sterkte van de drank", zegt Dr. Wakim-Fleming. “Hoe meer je drinkt, hoe meer je lichaam moet verwerken. En de concentratie is belangrijk. Twee ons sterke drank bevat veel meer alcohol dan twee ons wijn.

Nadat je bent begonnen met drinken, duurt het ongeveer 60 tot 90 minuten voordat alcohol de piekwaarden in het bloed bereikt. Dan begint het lichaam het af te breken.

De halfwaardetijd van alcohol is vier tot vijf uur. Een halfwaardetijd is hoe lang het duurt voordat je lichaam de helft ervan kwijt is. Maar je hebt ongeveer vijf halfwaardetijden nodig om volledig van alcohol af te komen. Het duurt dus ongeveer 25 uur voordat je lichaam alle alcohol heeft opgeruimd.