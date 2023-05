Hoe (on)gezond zijn vleesvervangers?

Je eet vleesvervangers in plaats van vlees. Om het milieu te sparen misschien, of omdat je denkt dat dat gezonder is. Maar hoe gezond zijn vleesvervangers, vroeg de redactie van Vriendin zich af.

Vaak te zout

Volgens het Voedingscentrum bevatten veel vleesvervangers - net als bewerkt vlees - te veel zout. Bijna twee derde van de vegetarische en veganistische burgers in de supermarkt is te zout. Een kant-en-klare vleesvervanger bevat soms wel 2 gram zout per 100 gram (want: veel smaak) en daarmee zit je al gauw aan de dagelijkse zouttaks van 6 gram. Ook bevatten ze vaak te veel verzadigde vetten en suikers.

In vlees, vis en zuivelproducten zit eiwit, een belangrijke bouwstof. Ben je vegetarisch? Dan moet je eiwitten en andere belangrijke voedingsstoffen, zoals ijzer en vitamine B12 of B1, ergens anders uithalen. Check het etiket om te zien of je een gezond product te pakken hebt. In een goede kant-en-klare vleesvervanger zit volgens het Voedingscentrum het volgende (per 100 gram):

→ Eiwit (meer dan 20% van de energie)

→ Meer dan 0,8 milligram ijzer

→ Meer dan 0,06 milligram vitamine B1 en/of 0,24 microgram vitamine B12

→ Niet meer dan 2,5 gram verzadigd vet

→ Niet meer dan 1,1 gram zout

→ Geen toegevoegd suiker

Hoe makkelijk en lekker een kant-enklare vleesvervanger ook is, beter is het om te kiezen voor een niet-bewerkt alternatief, zoals tofoe, peulvruchten, eieren of tempé. Hierin zit van nature eiwit, vitamine B1 en ijzer. Noten, zaden en pitten bevatten wel voldoende ijzer en vitamine B1, maar minder eiwit. ■