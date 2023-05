Duitser verliest penis na ‘krankzinnige’ chemseks-marathon

Een 50-jarige Duitse toerist moet zijn penis laten amputeren na een sekssessie met zijn vrouw op harddrugs. Na 24 uur vrijen onder invloed van XTC ging zijn gezondheid hard achteruit en werd hij opgenomen in een Toscaans ziekenhuis.

De man lag meer dan een week op de intensive care, waar zijn situatie steeds nijpender werd. Hij werd geveld door een levensgevaarlijke bloedvergiftiging en een septische shock, waarna het weefsel in zijn penis en balzak langzaam maar zeker is afgestorven. Er rest de artsen van het Misericordia-ziekenhuis in Grosseto niets anders dan het geslacht van de man chirurgisch te verwijderen.

Volgens lokale media ligt de toerist nog steeds op de intensive care vanwege ernstige sepsis en zal de penisamputatie binnenkort plaatsvinden. De medische situatie van de man wordt als 'ernstig' omschreven door de artsen.