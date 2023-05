Zo herken je schildklierproblemen (plus wat je eraan kunt doen)

Als je schildklier niet goed werkt, veroorzaakt dat vaak vage klachten. Hoe je dan toch herkent dat je een probleem hebt? Niet per se door een gewichtstoename, zoals vaak wordt gedacht.

Meestal gaat het om een te traag werkende schildklier. Daar kun je door aankomen, maar het gaat slechts om enkele kilo's in een paar jaar en meestal is dat ook nog vocht.

Vrouwen lopen vijf keer zoveel risico op schildklierproblemen, waardoor tal van lichaamsfuncties kunnen vertragen. “Een van de duidelijkste symptomen daarvan is kouwelijkheid: terwijl anderen in hun T-shirt rondlopen, zit jij te rillen in een trui", verklaart endocrinoloog Bruno Lapauw bij HLN.

"Andere klachten zijn futloosheid, vermoeidheid en concentratieproblemen, droge huid en bros haar, constipatie en een tragere hartslag. Maar ook een schildklier die in overdrive gaat, leidt tot problemen: denk aan zweetaanvallen, rusteloos zijn en hartkloppingen.”

Wat je kunt doen om te voorkomen dat je last krijgt van je schildklier? Blijf in ieder geval brood eten, omdat daar jodium in zit. “Om schildklierhormoon te kunnen produceren, zijn drie grondstoffen cruciaal: ijzer, selenium en jodium. In onze jodiumarme streek is vooral dat laatste spoorelement een belangrijk aandachtspunt”, zegt hij.