Mag ik de zonnecrème van vorig jaar nog gebruiken?

De zomer lijkt begonnen. De zon heeft al veel kracht, dus als je in de zon wilt moet je smeren. Kan je de creme of spray van vorig jaar gebruiken?

Op alle flesjes en tubes zonnefilters staat een ‘ten minste houdbaar tot’-indicatie. Dermatoloog Sven Lanssens tegen Het Nieuwsblad. “Zonnecrèmes en -sprays zijn in principe stabiel en bieden de beloofde bescherming tot de uiterste houdbaarheidsdatum die op de verpakking staat. Na die periode kunnen de fabrikanten geen garanties bieden en koop je beter een nieuw product.”

Het is belangrijk om te begrijpen dat alle zonnebrandcrèmes op den duur hun kracht verliezen. Dit betekent dat het beschermingsniveau dat op de verpakking staat vermeld mogelijk niet meer wordt gegarandeerd na verloop van tijd. Bewaar de zonnebrandcrème op een koele, droge plaats om het bederf te vertragen. Bewaar het ook niet in de auto of op andere plekken waar het aan direct zonlicht blootgesteld kan worden.

Over het algemeen is het niet aan te raden om oude zonnebrandcrème te gebruiken omdat het risico op huidschade groter kan zijn. Naast de verminderde werking kan het ook zijn dat de ingrediënten van de crème naarmate deze ouder wordt irritatie op de huid veroorzaken. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat u de vervaldatum in de gaten houdt en deze weggooit als de tijd daar is.

Naast de houdbaarheid is het ook belangrijk om te kijken naar de consistentie van de crème. Zonnebrandcrème die van textuur verandert of waterig wordt, kan minder effectief zijn omdat de beschermende eigenschappen van de crème niet langer in balans zijn.